Son Dakika Haberleri: Trump, İsveç'te gözaltına ünlü rapçi için devreye girdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trump, İsveç'te gözaltına ünlü rapçi için devreye girdi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç'in başkenti Stockholm'de gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i aradı.

Trump, İsveç'te gözaltına ünlü rapçi için devreye girdi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, İsveç'in başkenti Stockholm'de gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i aradı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen bir festivalden sonra kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Grammy adayı rapçi ASAP Rocky için devreye girdi. Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı telefon görüşmesinden Rocky'ye şahsen kefil oldu. Trump attığı Tweet'te, Löfven'in kendisine rapçinin adil yargılanacağına dair söz verdiğini açıkladı.

ASAP Rocky, İsveç başkentinde düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahneye çıktıktan sonra karıştığı, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. İsveç polisi, Stockholm şehir merkezinde çıkan kavgayla ilgili soruşturma devam ederken, ABD'li rap yıldızının 25 Temmuz'a kadar nezarette kalmasına karar verdi.

Donald Trump yanı sıra ABD'de pek çok ünlü de Stockholm yönetimine ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için çağırıda bulunmaya devam ediyor. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Stockholm, İsveç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Takım elbiseli bir adam, selde ıslanmamak için çözümü kadının sırtına çıkarak buldu Kanye, Kim ve Bieber rica etti, Trump ünlü rapçi A$AP Rocky için harekete geçti Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı 400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 20:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, İsveç'te gözaltına ünlü rapçi için devreye girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]