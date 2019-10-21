Son Dakika Haberleri: Trump, İtalya Cumhurbaşkanına mozzarella mı dedi?
Son Dakika Güncel Trump, İtalya Cumhurbaşkanına mozzarella mı dedi?

Trump, İtalya Cumhurbaşkanına mozzarella mı dedi?

4 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı Beyaz Saray'da kabul etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı Beyaz Saray'da kabul etti. Görüşme sonrası gerçekleştirilen basın toplantısına ise Trump'ın gafları damga vurdu.

Trump, "ABD ve İtalya binlerce yıl öncesine Antik Roma İmparatorluğuna dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump'ın, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'ya, İtalyan bir peynir çeşidi olan "Mozarella" dediği iddia edildi. Trump'ın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Trump'ın gafları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen tercümanın yüz ifadesi ise binlerce kez paylaşıldı.

Trump, İtalya Cumhurbaşkanına mozzarella mı dedi?

Sergio Mattarella, Donald Trump, Beyaz Saray, İtalya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:01 
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