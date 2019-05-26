Son Dakika Haberleri: Trump, Japonya Başbakanı ile golf oynayıp sumo maçı izledi

Trump, Japonya Başbakanı ile golf oynayıp sumo maçı izledi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo'da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izledi.

Trump, Japonya Başbakanı ile golf oynayıp sumo maçı izledi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo'da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izledi.

Japonya'da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo'da golf oynadı. Ardından Ryogoku Kokugikan sumo arenasına giden Trump, bir sumo karşılaşmasına katılan ilk ABD Başkanı olarak turnuvayı izledi. Karşılaşmanın sonunda terlik giyerek ringe çıkan Trump, 137 cm ve 30 kilo ağırlığındaki kupayı karşılaşmanın galibi Adanoyama'ya sundu.

Trump ve Abe'nin bu akşam geleneksel bir Japon restoranında eşleriyle birlikte yemek yemeleri bekleniyor. Abe ve Trump, Pazartesi günü de gündemdeki konuları ele alacakları bir görüşme gerçekleştirecek. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:52 Kaynak: İHA
Tokyo, Japonya, Donald Trump, Politika
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