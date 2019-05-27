Son Dakika Haberleri: Trump Japonya'nın yeni F-35 planlarını açıkladı

Trump Japonya'nın yeni F-35 planlarını açıkladı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yaklaşık 105 adet yeni F-35 Lightning II savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.

Trump Japonya'nın yeni F-35 planlarını açıkladı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yaklaşık 105 adet yeni F-35 Lightning II savaş uçağı almayı planladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Japonya temaslarına devam ediyor. Başkan Trump, Başbakan Shinzo Abe ile Akasaka Sarayı'nda gerçekleştirdiği ortak nasın toplantısında Japonya'nın yaklaşık 105 adet yeni F-35 Lightning II savaş uçağı almayı planladığını duyurarak, bunun şimdiye kadarki en büyük filo siparişi olduğuna dikkat çekti. Trump, "ABD, Japonya'nın savunma yeteneklerini geliştirme çabalarını destekliyor, son aylarda onlara büyük miktarda askeri teçhizat gönderdik" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:30 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi Ekrem İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:27:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump Japonya'nın yeni F-35 planlarını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]