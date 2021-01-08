Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi. - Son Dakika

Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi.
08.01.2021 03:29
Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi.
Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi.
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