Son Dakika Haberleri: Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
Son Dakika Dünya Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü - Son Dakika Dünya

Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi

Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Sani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Katar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:04 
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