Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor - Son Dakika Dünya

Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor

24 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Şu ana kadar her şey iyi. Şu anda meydana gelen kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor" dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey iyi! Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Şu anda meydana gelen kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi! Dünyanın en güçlü ve iyi donanımlı ordusuna sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:59 Kaynak: DHA
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