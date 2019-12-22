Trump, kendisinin görevden alınması çağrısında bulunan Evanjelist dergiyi hedef aldı

Evanjeliklerin yayın organlarından Christianity Today dergisi genel yayın yönetmeni Mark Galli, Temsilciler Meclisi'ndeki oylama sonrası kaleme aldığı yazıda Trump'ın bazı eylemlerinin 'ahlaksızlık' olduğunu belirterek görevden alınması gerektiğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump , Temsilciler Meclisi'nde Demokratların oylarıyla 'görevini kötüye kullanma' ve 'kongrenin işleyişini engelleme' suçlamalarıyla alınan azil kararını destekleyen Evanjelik dergiye sert tepki gösterdi.

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