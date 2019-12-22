Trump, kendisinin görevden alınması çağrısında bulunan Evanjelist dergiyi hedef aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump, kendisinin görevden alınması çağrısında bulunan Evanjelist dergiyi hedef aldı - Son Dakika Dünya

Trump, kendisinin görevden alınması çağrısında bulunan Evanjelist dergiyi hedef aldı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların oylarıyla 'görevini kötüye kullanma' ve 'kongrenin işleyişini engelleme' suçlamalarıyla alınan azil kararını destekleyen Evanjelik dergiye sert tepki gösterdi.

Trump, kendisinin görevden alınması çağrısında bulunan Evanjelist dergiyi hedef aldı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların oylarıyla 'görevini kötüye kullanma' ve 'kongrenin işleyişini engelleme' suçlamalarıyla alınan azil kararını destekleyen Evanjelik dergiye sert tepki gösterdi.


Evanjeliklerin yayın organlarından Christianity Today dergisi genel yayın yönetmeni Mark Galli, Temsilciler Meclisi'ndeki oylama sonrası kaleme aldığı yazıda Trump'ın bazı eylemlerinin 'ahlaksızlık' olduğunu belirterek görevden alınması gerektiğini yazdı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:04 
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