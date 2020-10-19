Trump, kilise için verdiği parayı sayarak bağış kutusuna attı - Son Dakika

Trump, kilise için verdiği parayı sayarak bağış kutusuna attı

19.10.2020 23:12

ABD'de 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerine günler kala mevcut Başkan Trump, Evanjelik kilisesini ziyaret etti. Trump, ayin sırasında 20'liklerden oluşan 160 doları sayıp bağış kovasına attı. Trump'ın bu hareketi tüm dünyada olay oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulundu. Trump'ın parayı cebinden çıkartıp sayma şekli ise dikkat çekti.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım" ifadesini kullandı.

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

MASKESİZ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs atlatan Trump'ın maskesiz olması ise dikkat çekti. Yüzlerce kişinin katıldığı ayin töreninde Trump'ın yanı sıra koronavirüse yakalanan diğer Beyaz Saray yetkililerinin de maskesiz olduğu görüntülendi.

Trump'ın kilise için verdiği parayı sayarak bağış kutusuna atması olay oldu
Trump, kilise için verdiği parayı sayarak bağış kutusuna attı

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Son Dakika Dünya Trump, kilise için verdiği parayı sayarak bağış kutusuna attı - Son Dakika Dünya

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