Trump: Kim bilir gelecekte yönetimde kim olacak, sanırım zaman gösterecek - Son Dakika
BBC

Trump: Kim bilir gelecekte yönetimde kim olacak, sanırım zaman gösterecek

14.11.2020 01:28
Trump: Kim bilir gelecekte yönetimde kim olacak, sanırım zaman gösterecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek canlı yayında "Müthiş Hız Operasyonu" adını verdiği koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek canlı yayında "Müthiş Hız Operasyonu" adını verdiği koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Beyaz Saray'daki Rose Garden'da konuşan Trump, henüz seçimi kaybettiğini kabul etmedi. Seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor ve mahkemeye gideceğini söylüyor ancak kanıt sunmadığı iddialarla ilgili şimdiye kadar yaptığı başvurular kabul edilmedi.

Ancak seçim sonrası ilk kez canlı yayında konuşan Trump, "Gelecekte kimin yönetimde olacağını kim bilir, sanırım zaman gösterecek" ifadelerini kullandı:

"Ben yönetimdeyken, bu yönetim sokağa çıkma kısıtlaması uygulamayacak. Gelecekte ne olursa olsun, kimin yönetimde olacağını kim bilir, sanırım zaman gösterecek, ama size bu yönetimin bir kısıtlamaya gitmeyeceğini söyleyebilirim."

ABD basınında bu ifadeler, "Kaybettiğini kabul edebileceğine dair verdiği ilk sinyal" olarak değerlendirildi.

Biden'ın küçük bir farkla kazandığı Georgia'da yeniden sayım yapılacak. Oy farkının az olduğu başka eyaletlerde de oy sayımı tekrarlanabilir.

Trump'ın, koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı bu kısa açıklamanın dışında seçimlere dair bir şey söylemedi. Konuşması tamamen koronavirüs salgını, aşı çalışmaları ve aşının bulunduktan sonra nasıl dağıtılacağına odaklandı.

Trump, Pfizer'ın üzerinde çalıştığı aşının yüzde 90 başarılı olduğuna dair açıklamayı hatırlattı:

"Bu kadar kapsamlı ya da bu büyüklükte bir tıbbi dönüm noktasna,ı hiçbir zaman bu kadar hızlı şekilde ulaşılmamıştı."

Pfizer, "Müthiş Hız Operasyonu" kapsamında bir maddi destek ya da fon almadı. Ancak program kapsamında aşının dağıtılması için bir anlaşma imzaladı.

Trump, aşının üretilmeye başlamasından sonra hızlı şekilde kullanıma girebilmesi için acil kullanım izni vereceğini söyledi. Açıklamalarının sonunda gazetecilerden soru almadan kürsüyü terk etti.

Bu sırada ABD'de tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini geçti. 242 binin üzerinde kişi de hayatını kaybetti.

Teksas'ın ardından Kaliforniya eyaleti de koronavirüs vaka sayısının bir milyonun üzerine çıktığını duyurdu.

Trump: Kim bilir gelecekte yönetimde kim olacak, sanırım zaman gösterecek

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Son Dakika Dünya Trump: Kim bilir gelecekte yönetimde kim olacak, sanırım zaman gösterecek - Son Dakika Dünya

BBC

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