Trump: Kim Jong Un bana 'çok güzel bir mektup' yolladı, yakında görüşebiliriz
51 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'dan "çok güzel bir mektup" aldığını ve yeni bir toplantının mümkün olabileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Kuzey Kore
lideri Kim Jong Un
'dan "çok güzel bir mektup" aldığını söyledi.
Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kim Jong Un'un kendisine gönderdiği mektup sonrası başka yeni bir toplantı gerçekleşebileceğini kaydetti; ancak bu toplantı için tarih vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:59
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