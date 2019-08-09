Son Dakika Haberleri: Trump: Kim Jong Un bana 'çok güzel bir mektup' yolladı, yakında görüşebiliriz
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Trump: Kim Jong Un bana 'çok güzel bir mektup' yolladı, yakında görüşebiliriz

51 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'dan "çok güzel bir mektup" aldığını ve yeni bir toplantının mümkün olabileceğini söyledi.

Trump: Kim Jong Un bana 'çok güzel bir mektup' yolladı, yakında görüşebiliriz, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan "çok güzel bir mektup" aldığını söyledi.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kim Jong Un'un kendisine gönderdiği mektup sonrası başka yeni bir toplantı gerçekleşebileceğini kaydetti; ancak bu toplantı için tarih vermedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:59 
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