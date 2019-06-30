Trump, Kim Jong-un ile görüştü
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'silahsızlaştırılmış bölge'de görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:45 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump
, Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un ile 'silahsızlaştırılmış bölge'de görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.
- Kore
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