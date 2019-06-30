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Trump, Kim Jong-un ile görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'silahsızlaştırılmış bölge'de görüştü.

Trump, Kim Jong-un ile görüştü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'silahsızlaştırılmış bölge'de görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

- Kore
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:45 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kore, Donald Trump, Dünya
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