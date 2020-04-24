Trump: Kim Jong Un'un hasta olduğuna dair çıkan haberler doğru değil

Güney Kore medyası geçtiğimiz pazartesi günü Kim Jong Un'un 12 Nisan tarihinde kalp ameliyatı olduğunu ve hala iyileşemediğini yazmıştı.

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