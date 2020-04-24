Son Dakika › Dünya › Trump: Kim Jong Un'un hasta olduğuna dair çıkan haberler doğru değil - Son Dakika Dünya
Trump: Kim Jong Un'un hasta olduğuna dair çıkan haberler doğru değil
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında çıkan "ölüm döşeğinde" tarzı haberlerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi. Güney Kore medyası geçtiğimiz pazartesi günü Kim Jong Un'un 12 Nisan tarihinde kalp ameliyatı olduğunu ve hala iyileşemediğini yazmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:20
Son Dakika Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi