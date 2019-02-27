Son Dakika Haberleri: Trump-Kim Zirvesi Akşam Yemeğiyle Başladı

Trump-Kim Zirvesi Akşam Yemeğiyle Başladı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Vietnam'daki zirvesi akşam yemeği ile başladı.

Trump-Kim Zirvesi Akşam Yemeğiyle Başladı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Vietnam'daki zirvesi akşam yemeği ile başladı. Yemek 1 saat 42 dakika sürdü.

İlk olarak geçtiğimiz yıl Haziran ayında Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, bu kez Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geliyor. İki lider, merakla beklenen zirvede akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi. Akşam yemeği ile başlayan zirvede Trump ve Kim'in akşam yemeğindeki samimi anları dikkat çekti. Yemek sırasında basına kısa açıklama yapan Trump, yarın oldukça yoğun bir gündemlerinin olacağını kaydederek, çözülmesi gereken çok sayıda konunun bulunduğunu ve ilişkilerinin oldukça özel olduğunu dile getirdi.

Metropole Otel'deki yemekte Kim ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, bir saat 42 saat sonra otelden ayrıldı. İki liderin yarın gerçekleştireceği görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak. Zirvenin ana konusu Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesi olacak. Trump, Hanoi'deki zirvenin ardından Washington'a hareket edecek.

Trump, yemek öncesinde bir araya gelerek tokalaştığı görüşmede, "Kim'le burada olmam büyük bir şeref. Sizinle birlikte olmak gerçekten harika. İlk zirvemiz başarılıydı. Her iki tarafın da memnun olduğunu söyleyebiliriz. Bu zirvenin ilkinden daha başarılı olacağını umuyorum" demişti.

"Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Trump, "Akşam yemeğinin ardından yarın yoğun bir görüşmemiz var, ardından basın toplantısı yapacağız" şeklinde konuşmuştu. - HANOİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:57 Kaynak: İHA

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar

Sevgilisi Ahmet Kural'la Şiddet Gerekçesiyle Mahkemelik Olan Sıla, Amerika Medyasına Haber Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:15:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump-Kim Zirvesi Akşam Yemeğiyle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]