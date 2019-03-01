Son Dakika Haberleri: Trump - Kim Zirvesi Sonrası Kuzey Kore: Pyongyang'ın Duruşu Değişmeyecek
BBC

Trump - Kim Zirvesi Sonrası Kuzey Kore: Pyongyang'ın Duruşu Değişmeyecek

35 dakika önce

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, anlaşma olmadan biten Vietnam zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD yeni müzakereler talep etse de Pyongyang'ın duruşunun değişmeyeceğini söyledi.

Trump - Kim Zirvesi Sonrası Kuzey Kore: Pyongyang'ın Duruşu Değişmeyecek, System.String[]
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, anlaşma olmadan biten Vietnam zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD yeni müzakereler talep etse de Pyongyang'ın duruşunun değişmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, zirveyi bitirenin, "yaptırımların tamamının kaldırılması" talebi olduğunu savunmuştu.

Ancak Bakan Ri, görüşmelerde yaptırımların tamamının değil bir kısmının kaldırılmasının talep edildiğini açıkladı.

Vietnam'da geç saatlerde medyanın karşısına geçen Ri, ülkesinin masaya getirdiği önerilerin "gerçekçi" olduğunu söyledi

Kuzey Koreli bakan Yongbyon nükleer araştırma merkezinin BM gözetiminde kapatılmasının teklif edildiğini de açıkladı:

"Bu öneri, şu anda Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkilerin seviyesi hesaba katıldığında, nükleer silahsızlanma konusunda atabileceğimiz en büyük adımdı"

Ri, bu adım karşılığında da, "sivil ekonomiyi vuran ve vatandaşları geçim sıkıntısına sokan" yaptırımların bir kısmının kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Nükleer başlıklı ve uzun menzilli füze denemelerinin kalıcı olarak sonlandırılmasının da teklif edildiğini söyleyen Bakan Ri, Vietnam zirvesi gibi bir fırsatın bir daha yakalamanın zor olduğunu savundu:

Ri, "Prensip olarak belirlediğimiz bu duruşu ve teklifimizi, ABD ileride müzakere isteği ile gelse de değiştirmeyeceğiz." dedi.




Trump ne söyledi?

ABD Başkanı Trump zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Çok verimli iki gündü. Ancak bazen anlaşma olmadan masayı terk etmeniz gerekir. Anlaşmazlığın merkezinde yaptırımlar vardı. Kuzey Kore tarafı tüm yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Bir takım tavizler önerdiler ancak bu tavizler bizim istediğimiz alanlarda değildi. Bunu yapamazdık. Yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Herhangi bir taviz vermedik."

Trump, zirvenin bitişini duyurduğu basın toplantısında heyetlerin görüşmeye devam edeceğini de belirtti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:09 

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