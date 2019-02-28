Son Dakika Haberleri: Trump-Kim zirvesinde 2. gün: İmza töreni bekleniyor

Trump-Kim zirvesinde 2. gün: İmza töreni bekleniyor

29 dakika önce

Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde görüşmeler sürüyor.

Trump-Kim zirvesinde 2. gün: İmza töreni bekleniyor, System.String[]
Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde görüşmeler sürüyor. Görüşmelerin ardından Trump ile Kim Türkiye saatiyle 10.05'de imza töreni gerçekleştirecek. Trump ayrıca saat 11.50'de bir basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:20 

Türkiye, Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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