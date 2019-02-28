Trump-Kim zirvesinde 2. gün: İmza töreni bekleniyor
29 dakika önce
Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde görüşmeler sürüyor.
Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde görüşmeler sürüyor. Görüşmelerin ardından Trump ile Kim Türkiye saatiyle 10.05'de imza töreni gerçekleştirecek. Trump ayrıca saat 11.50'de bir basın toplantısı düzenleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:20
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