Son Dakika Haberleri: Trump-Kim Zirvesinde Anlaşma Sağlanamadı

Trump-Kim Zirvesinde Anlaşma Sağlanamadı

12 dakika önce

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un katılımıyla Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvenin ikinci günü başladı.

Trump-Kim Zirvesinde Anlaşma Sağlanamadı, System.String[]
ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un katılımıyla Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvenin ikinci günü başladı. İki liderin yapması beklenen imza töreni iptal edilirken, anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvesinin ikinci gününde görüşmeler başladı. Sofitel Metropole otelde yerel saatle bir araya gelen ikili yaklaşık 45 dakika yüz yüze toplantı yaptı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Hanoi'deki toplantının ikinci günü başladı. Bir araya gelen iki lider sempatik bir görüştürme gerçekleştirerek basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ancak iki liderin bugün imzalanması beklenen ön beyannameyi imzalamayacağı öğrenildi. Trump ise Kuzey Kore rejimi ile nükleer bir anlaşmaya varmak için acelesinin olmadığını altını çizerek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak" dedi. Açıklamayı yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, anlaşmanın iptaline ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

KİM İLK KEZ BATILI GAZETECİNİN SORUSUNU CEVAPLADI

Kim, basına yaptığı ilk açıklamada, "Mükemmel bir sonuç elde etmek için elimden geleni yapacağım" sözünü verdi. Kim bir basın toplantısında ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusuna cevap verdi. Kim, Washington Post muhabiri David Nakamura'nın, "Trump'la anlaşmaya varabilmek konusunda kararlı mısınız" sorusuna, "Bunu söylemek için çok erken. Karamsar olduğumu söyleyemem" diye cevap verdi. Başka bir Amerikan gazetecinin sorusuna cevaplayan Kim, "Nükleer silahsızlanmaya hazır olmasam burada bulunmazdım" demesi üzerine, Trump şaşırarak, "İyi cevap, vay canına. Bu, senden duyduğum en iyi cevap olabilir" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

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