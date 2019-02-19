Son Dakika Haberleri: Trump-Kim Zirvesine Doğru

Trump-Kim Zirvesine Doğru

51 dakika önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yardımcılarından Kim Çang-son'un, Vietnam'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Trump-Kim Zirvesine Doğru, System.String[]
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yardımcılarından Kim Çang-son'un, Vietnam'ı ziyaret ettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore basınının Kim'in "uşağı" olarak adlandırdığı Kim Çang-son, Kuzey Kore lideri ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gelecek hafta yapılacak zirve öncesinde, hafta sonu Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

Kim Çang-son'un, Kim-Trump zirvesi için potansiyel mekanları gözden geçirdiği, resmi konuk evi ile Metropole ve Melia otellerini gezdiği belirtildi.

Kim'in, Vietnam'da ABD'li mevkidaşlarıyla güvenlik ve protokol konularını da ele alacağı düşünülüyor.

Washington yönetimini temsilen Trump yönetimi yetkilisi Daniel Walsh ve Kuzey Kore'den sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alex Wong'un da Vietnam'da olduğu kaydedildi.

Bu arada 2016'da Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli eski diplomat Thae Yong Ho, Pyongyang yönetiminin nükleer silahlardan vazgeçme niyetinde olmadığını söyledi.

Geçmişte Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde görev yapan diplomat Thae Yong Ho, Seul'de düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta Vietnam'da yapılacak zirvenin, Trump yönetimi Kim'e, tüm nükleer faaliyetlerinden ve silahlarından vazgeçeceğini ilan ettiremezse fiyasko olacağını savundu.

Eski diplomat, Kuzey Kore liderinin nükleer silahlardan vazgeçme niyetinde olmadığını da kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27- 28 Şubat'ta, Vietnam'da düzenlenecek zirvede görüşecek.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.


Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Vietnam, Donald Trump, Kuzey Kore, Güncel
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