Son Dakika Haberleri: Trump-Kim Zirvesinin İkincisi İçin Görüşmeler Başlıyor

Trump-Kim Zirvesinin İkincisi İçin Görüşmeler Başlıyor

9 dakika önce

ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin ikincisinin hazırlıkları için Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi.

Trump-Kim Zirvesinin İkincisi İçin Görüşmeler Başlıyor, System.String[]
ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin ikincisinin hazırlıkları için Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin ikincisinin hazırlıkları başladı. ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, zirvenin planlamasını yapmak için Güney Körenin başkenti Seul şehrine geldi. Biegun ve Kuzey Kore Temsilcisi Kim Hyok Chol, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelerek, Şubat ayının sonunda yapılacak olan zirvenin tüm detaylarını belirleyecek.

Kuzey Kore nükleer silah yapmaya devam ediyor

ABD'li yetkilileri, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söyleyerek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçtiğini gösteren daha somut adımlar bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD istihbaratı Kongre'ye, geçen Haziran ayında yapılan Singapur zirvesinden bu yana alınan uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin silah fabrikalarında nükleer madde üretmeye devam edildiğinin raporunu sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılan Singapur zirvesinin ikincisinin Şubat ayının sonlarında olabileceğini ve zirvenin yeri ve tarihi konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. - SEUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Donald Trump, Politika
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