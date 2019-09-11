Son Dakika Haberleri: Trump: kimse abd'nin gücüyle boy ölçülemez
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Trump: kimse abd'nin gücüyle boy ölçülemez

21 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katıldı.

Trump: kimse abd'nin gücüyle boy ölçülemez, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katıldı. Trump, dünya üzerinde hiçbir düşmanın, ABD silahlı kuvvetlerinin gücüyle boy ölçüşemeyeceğini söyledi.

Trump konuşmasında, "O gün yaşayan her Amerikalı için şok, korku, keder ve öfke dolu bir gündü. O gün Manhattan'da doğrudan Dünya Ticaret Merkezi'ndeki bir binanın penceresinden dışarı bakıyordum. İşte anda, dünyanın değişeceğini anladım. 18 yıl önce teröristler ABD'nin iktidarına ve gücüne saldırdılar. Ancak düşman kısa sürede halkımızın ruhunu zayıflatamayacağını öğrendi. Sıkıntılı zamanlarda, ABD vatanseverlerinin kalbi daha kararlı bir şekilde büyür" şeklinde konuştu.

"DÜNYA, ABD'NİN MÜTHİŞ GÜCÜNE TANIK OLDU"

Trump sözlerine, "Saldırının tam ortasında bile dünya ABD'nin meydan okumasının müthiş gücüne tanık oldu. Uçuş 93'teki 40 yolcu ve mürettebat düşmanla savaşarak onların kötü planlarını engelledi. ABD'nin büyüklüğünü New York'un itfaiyecilerinde, polis memurlarında, saldırıya ilk müdahale edenlerde ve çökmekte olan kuleye giren her vatandaşta gördük" diye devam etti.

"HİÇ KULLANMADIĞIMIZ KADAR GÜÇ KULLANIRIZ"

ABD Başkanı, son günlerde Taliban'a yönelik saldırıların arttığına dikkat çekerek, "Her ne sebep olursa olsun eğer bir daha ülkemize geri gelirlerse, onların olduğu yere gider ve daha önce hiç kullanmadığımız kadar güç kullanırız. Dünya üzerinde hiçbir düşman, ABD silahlı kuvvetlerinin gücüyle boy ölçüşemez" sözlerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül anma törenindeki konuşması


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Merkezi, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:33 Kaynak: DHA
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