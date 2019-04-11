Son Dakika Haberleri: Trump Kolombiya ve Orta Amerika Ülkelerini Hedef Aldı

Trump Kolombiya ve Orta Amerika Ülkelerini Hedef Aldı

8 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ülkesine El Salvador, Guatemala, Honduras ve Kolombiya'dan suçluların geldiğini ve Kolombiya'dan yapılan uyuşturucu ticaretinin de yüzde 50 arttığını iddia etti.

Trump Kolombiya ve Orta Amerika Ülkelerini Hedef Aldı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ülkesine El Salvador, Guatemala, Honduras ve Kolombiya'dan suçluların geldiğini ve Kolombiya'dan yapılan uyuşturucu ticaretinin de yüzde 50 arttığını iddia etti.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Texas'ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Trump, birkaç gün önce aynı konuda hedef aldığı Kolombiya'yı yeniden eleştirdi. Ayrıca bu ülkenin yanı sıra El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan ABD'ye çete üyelerinin geldiğini öne sürdü.

Trump, "Çeteleri kendi ülkelerinde istemedikleri için katilleri bize yolluyorlar. Çünkü ABD halkının aptal olduğunu ve onları kabul edeceğini sanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce yaptığı konuşmada Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi, "İyi birisi ama uyuşturucu ile mücadelede hiçbir şey yapmıyor." sözleri ile hedef alan Trump yine aynı konuyu gündeme getirdi.

Trump, Duque'nin Ağustos'ta göreve başlamasından bu yana uyuşturucu ticaretinin yüzde 50 arttığını savundu.

Duque, Trump'ı anmadan cevapladı

Kolombiya'nın Cartagena kentinde güvenlik güçleri ile bir araya gelen Duque ise burada yaptığı konuşmada Trump'ın ismini anmasa da aynı konuya değindi.

Duque, "Bu (uyuşturucu üretimi ve ticareti) fenomenle mücadelede biz hesabımızı Kolombiya halkına veririz. Elbette bizimle çalışmak isteyen ülkelerle ortak çalışma yürütürüz." dedi.

Kolombiya'nın üzerine düşeni yaptığını ifade eden Duque, halkı yüksek miktarda uyuşturucu tüketen ülkelerin de bu konuda mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

İktidardaki parti Demokratik Merkez'in lideri ve Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe de Trump'ın suçlamaları karşısında değerlendirmede bulundu. Uribe, ABD'nin uyuşturucu ile mücadelede Kolombiya'dan daha iyi bir müttefik bulamayacağını savundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:03 Kaynak: AA
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