Trump, Kongre baskınının yıl dönümünde yapacağı konuşmayı iptal etti - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Florida'da yaşadığı Mar-a-Lago'dan 6 Ocak'ta yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu.

Arizona'da 15 Ocak'ta bir miting düzenleyeceğini kaydeden Trump, Kongre baskını dahil birçok "önemli konuyu" burada konuşacağını kaydetti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.