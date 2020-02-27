Trump, korona virüsü ile mücadele için Mike Pence'i görevlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, korona virüsü ile mücadele için Mike Pence'i görevlendirdi - Son Dakika

Trump, korona virüsü ile mücadele için Mike Pence'i görevlendirdi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, hükümete korona virüsü salgınını ile ilgili artan eleştiriler üzerine ülke genelinde hastalığı koordine etmek üzere Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı.

Trump, korona virüsü ile mücadele için Mike Pence'i görevlendirdi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, hükümete korona virüsü salgınını ile ilgili artan eleştiriler üzerine ülke genelinde hastalığı koordine etmek üzere Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ettiklerini, virüsün ABD için hala çok düşük bir risk oluşturduğunu ifade etti. Trump ayrıca, Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan ve dezenfekte olmuş Amerikan vatandaşlarının ülkeye getirilerek karantina alındıklarını belirtti.

MİKE PENCE, SAĞLIK GÖREVLİLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Korona virüsünün ülkede yayılması halinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını, virüsün ABD'ye karşı oluşturduğu riskin hala çok düşük olduğunu kaydetti. Washington'un vakalardaki artış karşısında hazırlıklı olduğunu ifade eden Donald Trump, virüsle ilgili mücadele konusunda gelen eleştiriler üzerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı. Mike Pence'in Trump'ın daha önce atamış olduğu korona virüs görev gücü ile birlikte üst düzeyde sağlık görevlileriyle birlikte çalışacağı kaydedildi.

Trump yaptığı açıklamada, ülke genelinde korona virüsü ile ilgili uygun hale getirilen hastanelerin bulunduğunu, insanların güvenli bir şekilde tutulabileceği karantina alanlarının olduğunu belirterek, "Salgının yayılması halinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, korona virüs ile ilgili mücadele etmek için çok çalışıyor" ifadelerini de kullandı.

VİRÜSLE MÜCADELEDE FON TALEBİ

Kongre'den korona virüsü ile ilgili mücadele edilmesi için 2.5 milyar dolar fon talep ettiklerini ve daha fazlasına da ihtiyaçlarının olabileceğini belirten Trump, "Korona virüsü ile ilgili 15 hastamız var ve bazıları iyileşiyor" dedi. Trump, belli bir noktada İtalya, Japonya ve Güney Kore'ye seyahatlerine yönelik kısıtlamalar getirebileceklerini ancak şu an için bunun doğru bir zaman olmadığını düşündüğünü vurguladı.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD genelinde 57 teyit edilmiş korona virüsü vakası bulunduğunu ve bu sayının artmasından endişe duyulduğunu açıklamıştı.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balık avlamak isteyen gencin oltasına "Sakallı ateşböceği" takıldı
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Türkiye, Trump'ın elindeki haritada koronavirüse hazır olan ülkeler arasında yer aldı Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:12:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, korona virüsü ile mücadele için Mike Pence'i görevlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]