Trump: Koronavirüs testi olmaktan çekinmiyorum ama gerek yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: Koronavirüs testi olmaktan çekinmiyorum ama gerek yok - Son Dakika Dünya

Trump: Koronavirüs testi olmaktan çekinmiyorum ama gerek yok

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi olmaktan çekinmediğini ancak bunun gerekli olmadığını söyledi

Trump: Koronavirüs testi olmaktan çekinmiyorum ama gerek yok, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi olmaktan çekinmediğini ancak bunun gerekli olmadığını söyledi.


Son günlerde kendilerini karantinaya alan kongre üyeleriyle görüşen Trump, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sanıyorum test edilmem çok büyük bir olay değil, bunu yapabilirim" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
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ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
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