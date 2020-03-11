Trump: Koronavirüs testi olmaktan çekinmiyorum ama gerek yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi olmaktan çekinmediğini ancak bunun gerekli olmadığını söyledi.



Son günlerde kendilerini karantinaya alan kongre üyeleriyle görüşen Trump, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sanıyorum test edilmem çok büyük bir olay değil, bunu yapabilirim" dedi.