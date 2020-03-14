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Trump koronavirüs testi yaptırdı, İngiltere ve İrlanda'ya seyahat kısıtlaması getirdi
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Covid-19) testini yaptırdığını açıkladı. Trump, AB ülkelerine yönelik sınırlamanın alanının genişletildiğini ve İngiltere ile İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Covid-19) testini yaptırdığını açıkladı. Trump, AB ülkelerine yönelik sınırlamanın alanının genişletildiğini ve İngiltere ile İrlanda'ya yönelik de seyahat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Beyaz Saray'da Covid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:33
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