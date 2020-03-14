Trump koronavirüs testi yaptırdı, İngiltere ve İrlanda'ya seyahat kısıtlaması getirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump koronavirüs testi yaptırdı, İngiltere ve İrlanda'ya seyahat kısıtlaması getirdi - Son Dakika Dünya

Trump koronavirüs testi yaptırdı, İngiltere ve İrlanda'ya seyahat kısıtlaması getirdi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Covid-19) testini yaptırdığını açıkladı. Trump, AB ülkelerine yönelik sınırlamanın alanının genişletildiğini ve İngiltere ile İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Trump koronavirüs testi yaptırdı, İngiltere ve İrlanda'ya seyahat kısıtlaması getirdi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Covid-19) testini yaptırdığını açıkladı. Trump, AB ülkelerine yönelik sınırlamanın alanının genişletildiğini ve İngiltere ile İrlanda'ya yönelik de seyahat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.


Beyaz Saray'da Covid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:33 
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