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Trump: Koronavirüsle mücadelede önümüzde zorlu 30 gün var
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:27
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