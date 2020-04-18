Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını "mantıklı" buluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını 'mantıklı' buluyor - Son Dakika

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını "mantıklı" buluyor

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da "mantıklı" bulduğunu söyledi.

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da "mantıklı" bulduğunu söyledi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Bazı eyaletlerdeki "virüs önlemlerini kaldırın" protestolarına da destek veren Trump, "Bazı eyaletlerin aldığı önlemler aşırı sıkı. Evde kalınması talimatlarından bahsetmiyorum ama bazıları çok aşırıya kaçan önlemler alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a Twitter üzerinden Çin'deki ölümlere ilişkin yaptığı, "Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz." açıklaması soruldu.

Çin'in virüsün ortaya çıktığı ülke olduğunu anımsatan ve nüfusunun da çok daha fazla olduğuna işaret eden Trump, "Dünyada en çok koronavirüs ölümünün olduğu ülke biz değiliz, bu Çin olmalı. Biliyorsunuz virüs ilk orada ortaya çıktı. Çin çok büyük bir ülke ve ciddi sorun yaşadı. Bugün ölü sayılarını revize ettiler ama sadece Vuhan için. Vuhan dışında çok konuşmuyorlar." diye konuştu.

"184 ülke şimdi bu virüsün acısını yaşıyor"

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin de "Bu konuyu araştırıyoruz ama şu anda bu ihtimal mantıklı geliyor. Virüsün bir tür yarasadan bulaştığını söylüyorlar ama bu yarasa Vuhan'daki canlı hayvan pazarında satılmıyordu. 40 mil ötedeydi. Çok tuhaf şeyler oluyor. Araştırıp göreceğiz." ifadesini kullandı.

Virüsün Çin'den çıkıp tüm dünyaya yayıldığını söyleyen Trump, "184 ülke şimdi bu virüsün acısını yaşıyor. Bu çok kötü. Virüs ilk başladığında, konu çok kolay bir şekilde çözülebilirdi." görüşünü paylaştı.

Vuhan ölü sayısını revize etmişti

Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını dün revize etmişti.

İdare, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin'in resmi verilerine göre ülke genelindeki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i bulmuştu.

Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumunda bulunan ABD'de ise 33 bin 286 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:44 Kaynak: AA

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