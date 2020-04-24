Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Son Dakika

Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan ve Kongre'den geçen 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladı.

Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan ve Kongre'den geçen 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladı.

Trump, daha önce sırasıyla Senato ve Temsilciler Meclisinin onayını alan söz konusu yasa tasarısını Oval Ofis'te düzenlenen törenle imzaladı.

Söz konusu tasarıya desteğini sık sık dile getiren Trump, tasarı masasına gelir gelmez imzalayacağını söylemişti.

Ek bütçenin kapsamında ne var?

Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 320 milyar dolar ayrılan tasarıda, hastaneler için 75 milyar dolar, küçük işletmelere acil afet kredisi için 60 milyar dolar ve diğer bazı kalemlerde de ilave bütçe ayrılması öngörülüyor.

Tasarıda ayrıca, daha fazla Kovid-19 testi uygulanması ve salgının kontrolü için 25 milyar dolar ekstra ödenek ayrılması isteniyor.

Yasa tasarısı salı günü Senatodan, dün de Temsilciler Meclisinden geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 08:22 Kaynak: AA

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