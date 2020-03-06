Trump, Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı - Son Dakika
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Trump, Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de başlayan ve ABD'de her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de başlayan ve ABD'de her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı onayladı.

Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylandıktan sonra masasına gelen 8,3 milyar dolarlık bütçe tasarını bugün Beyaz Saray'da imzaladı.

Zamanında aldıkları önlemlerle virüsün ülkede daha da kötüye gitmesinin önüne geçtiklerini vurgulayan Trump, halka panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Trump'ın bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta eyaletindeki bir ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine de ziyarette bulunması bekleniyor.

Öte yandan Trump, ABD basınının "Sağlık Bakanı Alex Azar, Kovid-19 görev gücünden geri çekildi" yönündeki haberlere de Twitter'dan yanıt verdi.

Söz konusu haberlerin "yalan" olduğunu vurgulayan Trump, "Benim ve Başkan Yardımcımız Mike Pence'in Bakan Azar'a güveni tamdır. Çok iyi bir iş çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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