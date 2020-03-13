Trump, Kovid-19 için basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Trump, Kovid-19 için basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika

Trump, Kovid-19 için basın toplantısı düzenleyecek

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bugün düzenleyeceği basın toplantısında, ulusal acil durum ilan edeceği öne sürüldü.

Trump, Kovid-19 için basın toplantısı düzenleyecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bugün düzenleyeceği basın toplantısında, ulusal acil durum ilan edeceği öne sürüldü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 15.00'da (TSİ 22.00) Beyaz Saray'da Kovid-19 konulu bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

"Güçlü sınır politikası" sayesinde bu noktaya kadar Kovid-19 kaynaklı sadece 40 ölüm olduğunu vurgulayan Trump, "Daha zayıf ya da açık sınırlarımız olsaydı, bu ölü sayısı çok daha yüksek olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Trump'ın Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilanı hazırlığında olduğunu bunu da muhtemelen bugünkü basın toplantısında açıklayacağı ileri sürüldü.

Trump'ın basın toplantısında, "Stafford Act" olarak bilinen yasayı devreye sokarak, eyaletlere ve belediyelere daha çok federal yardım sağlanmasına kapı aralayacağı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:16:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Kovid-19 için basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]