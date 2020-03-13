ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiğini savunan Trump, Dünya Sağlık Örgütünün virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına işaret etti.

Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar iki büyük kelime." ifadesini kullanrak, böylece 50 milyar dolara kadar acil durum fonuna erişime kapı açılacağını kaydetti.