Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti - Son Dakika
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Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiğini savunan Trump, Dünya Sağlık Örgütünün virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına işaret etti.

Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar iki büyük kelime." ifadesini kullanrak, böylece 50 milyar dolara kadar acil durum fonuna erişime kapı açılacağını kaydetti.

Trump, Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:49 Kaynak: AA
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