Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti - Son Dakika
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Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Trump, Kovid-19 nedeniyle

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret etti.

ABD Başkanı Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime." ifadesini kullanarak, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti.

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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