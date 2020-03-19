Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı - WASHINGTON - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı - WASHINGTON - Son Dakika

Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı - WASHINGTON

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyaya yayılması konusunda Çin yönetimini suçlayarak, "En başta dünyayı bilgilendirselerdi bu salgın daha önce durdurulabilirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyaya yayılması konusunda Çin yönetimini suçlayarak, "En başta dünyayı bilgilendirselerdi bu salgın daha önce durdurulabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında yönetiminin salgına karşı aldığı yeni önlemleri anlattı.

Kendi yönetiminin gece-gündüz salgını önlemek için çalıştığını ifade eden Trump, ekonomik destek paketlerinden aşı geliştirme çalışmalarına kadar her alanda büyük bir efor sarf ettiklerini vurguladı.

Koronavirüs salgınının artık tüm dünyaya yayıldığını belirten Trump, aylar önce ilk kez Çin'de ortaya çıktığında Çin yönetiminin gerekli önlemleri almadığını savundu.

Trump, "Çin virüsü kaynağında durdurulabilirdi. Çin en başta dünyayı bilgilendirseydi bu salgın daha önce durdurulabilirdi." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, "Herkesten önce, Çin'den gelen kişilere yasak getirilmesi için çağrıda bulundum ama medya beni hemen ırkçı ilan etti. Halbuki o zaman bunu yapabilirdik." ifadesini kullandı.

Ekonomik tedbirlere vurgu

Trump, aldıkları ekonomik tedbirlerle salgından sonra daha güçlü bir şekilde döneceklerini savunarak, "Bu süreçte çok şey öğrendik. Evet şu anda ekonomide zorlu bir süreç var ancak bu iş bitince ekonomide çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresinden geçen ve kendisinin imzasıyla yasalaşan ekonomik tedbir paketinde ücretli hastalık izni, ücretli aile hastalık izni ve ücretsiz test kiti gibi herkesi ilgilendiren maddeler olduğunu anlatan Trump, herkese sabırlı olma çağrısında bulundu.

Trump, "FDA'ya günü geçmiş bürokratik engelleri bir kenara bırakarak en hızlı şekilde çalışın diye talimat verdim." diyerek Amerikan Gıda ve İlaç İdaresinin salgına karşı tüm seçenekleri en hızlı şekilde araştırmasını istediğini belirtti.

Trump, Japonya'nın ev sahipliğindeki 2020 Yaz Olimpiyatlarının geleceğiyle ilgili kararı Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin vereceğini dile getirdi.

İlaç isimleri kafaları karıştırdı

Bu süreçte "Hidroksiklorokuin" ve "Remdesivir" adlı iki ilacın, hastalığın iyileştirilmesi konusunda işe yarayabileceğini ifade eden Trump, özellikle Hidroksiklorokuin'in zaten FDA onayından geçmiş ve piyasada bulunan bir ilaç olduğunu söyledi.

Bu açıklamasından birkaç dakika sonra Hidroksiklorokuin'in koronavirüse karşı kullanılıp kullanılamayacağı konusundaki çalışmaların henüz tamamlanmadığını vurgulayan Trump, ilacın işe yaramasını umduğunu kaydetti.

Daha sonra söz alan FDA Komiseri Stephen Hahn ise söz konusu ilaçların koronavirüse karşı etkisini kanıtlayacak düzeyde henüz bilimsel veriye sahip olmadıklarını ancak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Aşı çalışması için 12 ay gerekebilir

Hahn ayrıca, "Şu anda Washington eyaletinde başlayan aşı çalışmasından umutluyuz ancak bunun halka ulaştırılabilir hale gelmesi için en az 12 aylık bir zaman gerekebilir." şeklinde konuştu.

ABD'de koronavirüse karşı ilk klinik aşı denemeleri Washington eyaletinde önceki gün başlamıştı.

Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:11 Kaynak: AA

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