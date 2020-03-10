Trump, Kovid-19'un ekonomik etkilerini Kongre üyeleriyle masaya yatıracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Kovid-19'un ekonomik etkilerini Kongre üyeleriyle masaya yatıracak - Son Dakika

Trump, Kovid-19'un ekonomik etkilerini Kongre üyeleriyle masaya yatıracak

43 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisine etkilerine ilişkin yarın Kongre üyeleri ile görüşeceğini bildirdi.

Trump, Kovid-19'un ekonomik etkilerini Kongre üyeleriyle masaya yatıracak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisine etkilerine ilişkin yarın Kongre üyeleri ile görüşeceğini bildirdi.

Trump, Kovid-19 ile mücadele için kurulan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderliğinde olan görev gücü ile Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve yarın bu konuda görüşme yapacaklarını bildirdi.

Salgından etkilenen büyük ya da küçük işletmeler, hava yolu ve yolcu gemisi şirketleri ile yakından çalıştıklarını kaydeden Trump, yarın ekonomi konusunda alınacak "başlıca önlemlere" ilişkin basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

"Amerikan toplumunu umursuyoruz"

Trump, ayrıca seyahatler konusunda da uyarılarda bulunarak, "İnsanların bazı lokasyonlara seyahat etmesini isteriz, ama şu anda bazı yerlere seyahat etmelerini istemiyoruz. Amerikan toplumunu umursuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mike Pence ise virüsün Amerikan halkına yönelik tehdit seviyesinin düşük olduğunu vurgulayarak 1 milyon yeni test kitinin bütün eyaletlere dağıtıldığını kaydetti.

Bugün California'daki Oakland Limanı'na çekilen ve içindeki 21 kişide Kovid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisine ilişkin de yeni bilgiler paylaşan Pence, bu gemide bulunan 25 çocuktan hiçbirinde virüse rastlanmadığını söyledi.

Gemideki vatandaşları için Kanada ve İngiltere ile gerekli ayarlamaların yapıldığına dikkati çeken Pence, bu ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderileceğini, ABD vatandaşlarının ise Teksas, Georgia ve California'daki askeri üslerde karantinaya alınacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de toplantıda yaptığı açıklamada virüsün ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Kovid-19 ABD borsalarını vurdu

ABD basınında yer alan haberlerde, borsada yaşanan sert düşüşlerin ardından üst düzey Wall Street yöneticilerinin çarşamba günü Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin yapılacak toplantıya davet edildiği, toplantıya Başkan Trump'ın da katılmasının beklendiği ifade edildi.

New York borsası, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlamış ve açılışın ardından S&P 500 endeksinin yüzde 7 değer kaybetmesiyle devre kesici uygulamasıyla piyasada işlemler 15 dakika süreyle durdurulmuştu.

Öte yandan Trump'ın açıklamasının ardından endeksler gecelik işlemde hafif bir yükseliş kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı

Son Dakika Haberleri
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE
02:52 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü
02:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
02:42 Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
02:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki temaslarının ardından yurda döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:15:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Kovid-19'un ekonomik etkilerini Kongre üyeleriyle masaya yatıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]