Trump, Küba'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşan Başkanlık seçimleri öncesinde Küba'ya yönelik getirilen yeni yaptırımları duyurarak, "ABD'li turistlerin Küba hükümetine ait mülklerde kalmasının yasaklanacağını duyuruyorum. Ayrıca alkol ve Küba tütünü ithalatını daha da kısıtlıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin desteklediği ve başarısızlıkla sonuçlanan Kübalı muhaliflerin Domuzlar Körfezi Çıkarması'na katılan askerlerin anısına Beyaz Saray'da etkinlik düzenledi. Trump etkinlikte yaptığı açıklamada, Küba'ya yönelik uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. Trump, Küba üretimi alkol ve tütün ürünlerinin ithalatına yeni sınırlamalar getirildiğini ve Amerikalı turistlerin Küba hükümetine ait mülklerde kalmalarının yasaklanacağını bildirdi.

Trump, "Bugün, komünist baskıya karşı devam eden mücadelemizin bir parçası olarak Hazine Bakanlığı'nın ABD'li turistlerin Küba hükümetine ait mülklerde kalmasını yasaklayacağını duyuruyorum. Ayrıca alkol ve Küba tütünü ithalatını daha da kısıtlıyoruz" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump söz konusu yaptırımların uygulanma amacına yönelik, "Bu eylemler, ABD dolarının Küba rejimini finanse etmemesini ve doğrudan Küba halkına gitmesini sağlayacak. Bugün, Küba halkıyla sağlam dayanışmamızı ve özgürlüğün komünizm güçlerinin önüne geçeceğine dair sonsuz inancımızı yeniden teyit ediyoruz" dedi.

Küba'nın Washington'daki Büyükelçiliğinden bir yetki ise yaptığı açıklamada, "Şu anki ABD yetkilileri, Küba'ya karşı 60 yıldır önerilen hedeflere ulaşamayan bir yaptırım politikasının uygulanması konusunda ısrar ediyor. Bu, Amerikan toplumu ve hatta Kübalı Amerikalılar tarafından reddedilen yanlış bir politikadır" dedi.

Yaptırımlarda ayrıca, Küba'da profesyonel toplantı ve konferans düzenlenmesi ve yarış, sergi gibi etkinliklere katılımın kısıtlanması da bulunuyor.

(İHA)