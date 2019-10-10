Son Dakika Haberleri: Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler
Son Dakika Dünya Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler

Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararını "Kürtler kendi toprakları için savaşıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararını "Kürtler kendi toprakları için savaşıyor. Bize İkinci Dünya Savaşı'nda yardımcı olmadılar" sözleriyle savundu.

Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:04 
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