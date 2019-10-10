Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararını "Kürtler kendi toprakları için savaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:04
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