Son Dakika Haberleri: Trump: Kürtlere (YPG/PKK) orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik
Son Dakika Dünya Trump: Kürtlere (YPG/PKK) orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik

Trump: Kürtlere (YPG/PKK) orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Trump: Kürtlere (YPG/PKK) orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. Trump, YPG/ PKK'yı kastederek, "Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik" ifadelerini kullandı.

NY Times'ın haberine göre, Beyaz Saray kabine toplantısında konuşan Trump, "Biz Kürtlere (YPG/PKK) yardım ettik ve orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'na verilen aranın iyi gittiğini ifade eden Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Petrolü korumak için küçük bir grup asker Suriye'nin Ürdün'e ve İsrail'e yakın bölgesinde kalabilir" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, YPG, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:06 Kaynak: DHA
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