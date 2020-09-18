Trump, Kuveyt Emiri'nin oğlu ile görüştü - Son Dakika

Trump, Kuveyt Emiri'nin oğlu ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın oğlu, Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Trump, Kuveyt Emiri'nin oğlu ile görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın oğlu, Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bugün Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Oval Ofis'te görüştüklerini belirtti. Kuveytli yetkililerle birbirlerini iyi anladıklarını düşündüklerini söyleyen Trump, "Kuveyt, iki Arap ülkesi ile (BAE ve Bahreyn) İsrail arasında anlaşma imzalanmış olmasından dolayı heyecanlı. Bence onlar (Kuveyt) da İsrail ile normalleşen ülkelerin bir parçası olacak, bunun için bekleyen 8 ülke daha var." diye konuştu.

Orta Doğu'da "güzel bir yapbozun parçalarının bir araya geldiğini" söyleyen Trump, bu bölgede birçok ülkedeki Amerikan askerlerini de geri çektiklerini anımsattı. Suriye'de bulunan askerlerini büyük miktarda geri çektiklerini vurgulayan Trump, "Orada kalan askerlerimiz petrolü koruyor. Onun dışında Suriye'den çıktık. Türkiye ve Suriye sınırındaki askerlerimizi de geri çektik." diye konuştu.

Trump, iki ülke arasındaki sınırı korumanın kendilerinin görevi olmadığını söyleyerek "Suriye'de petrolü koruyoruz. Bu konuda da bir karara varacağız, belki petrol konusunda Kürtler ile anlaşabiliriz, ne olacağını göreceğiz ama en nihayetinde bu ülkeden çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan da askerlerini çektiklerini ve Taliban ile görüştüklerini belirten Trump, "Taliban çok sert, zeki ve üstün zekalı ama biliyorsunuz artık 19 yıl oldu ve onlar bile savaşmaktan yoruldu." görüşünü paylaştı.

Trump'tan Kuveyt Emiri'ne "Liyakat Madalyası"

Ayrıca Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Sabah'ın Trump'ın, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a verdiği Başkomutanlık Mertebesinde Liyakat Madalyası'nı da teslim aldığı belirtildi.

Emir Sabah'ın uzun süredir, ABD'nin Orta Doğu'da "değişmez dostu ve ortağı" olduğuna işaret edilen açıklamada, bu ülkenin " Irak'ın Özgürlüğüne Kavuşturulması Operasyonu" ve "DEAŞ'ı Yenme" kampanyalarına büyük destek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, Emir Sabah'ın 40 yıl ülkesinin Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü vurgulanarak bu madalyanın en son 1991'de bir lidere verildiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Şeh Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 23:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Kuveyt Emiri'nin oğlu ile görüştü - Son Dakika

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