Son Dakika Haberleri: Trump Kuzey Akım 2 için yaptırım uygulamayı değerlendiriyor
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Trump Kuzey Akım 2 için yaptırım uygulamayı değerlendiriyor

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak "Kuzey Akım 2" doğal gaz boru hattı için yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini söyledi.

Trump Kuzey Akım 2 için yaptırım uygulamayı değerlendiriyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak "Kuzey Akım 2" doğal gaz boru hattı için yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini söyledi.
CNBC'nin haberine göre, Beyaz Saray'da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Almanya'yı enerjide Rusya'ya daha bağımlı hale geleceği konusunda uyardı.
ABD Enerji Bakanı Rick Perry geçen ay yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2'de yer alan şirketlere büyük sınırlamalar getiren bir yaptırım tasarısının çok uzak olmayan bir gelecekte Kongre gündemine gelebileceği uyarısı yaptı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:28 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Baltık Denizi, Almanya, Donald Trump, Ekonomi
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