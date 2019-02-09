Trump: Kuzey Kore ekonomik güç merkezi olacak

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore, Kim Jong-un liderliğinde büyük bir ekonomik güç merkezi olacak.

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore, Kim Jong-un liderliğinde büyük bir ekonomik güç merkezi olacak... Kuzey Kore farklı türde bir füze haline gelecek. Ekonomik olanı" mesajını paylaştı.

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