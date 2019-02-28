Trump: Kuzey Kore ile Nükleer Anlaşma Yapma Konusunda Acele Etmeyeceğim
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gününde nükleer silahsızlanma konusunda mesajlar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:04
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