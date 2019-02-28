Son Dakika Haberleri: Trump: Kuzey Kore ile Nükleer Anlaşma Yapma Konusunda Acele Etmeyeceğim

Trump: Kuzey Kore ile Nükleer Anlaşma Yapma Konusunda Acele Etmeyeceğim

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gününde nükleer silahsızlanma konusunda mesajlar verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gününde nükleer silahsızlanma konusunda mesajlar verdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:04 

Vietnam, Kuzey Kore, Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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