Trump, Kuzey Kore Lideri ile Vietnam'da Görüşecek
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelecek.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Kuzey Kore
lideri Kim Jong Un
ile Vietnam
'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci barış görüşmelerinin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşeceğini duyurdu. Trump, "Temsilcilerim çok verimli bir toplantıdan hemen sonra Kuzey Kore'den ayrıldılar ve Kim Jong Un ile yapılacak ikinci zirvenin yeri ve tarihine karar verdiler. 27- 28 Şubat
tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tarihi barış görüşmeleri için 12 Haziran 2018'de Singapur
'da bir araya gelmişti. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:25 Kaynak: İHA
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