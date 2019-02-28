Trump: Kuzey Kore Nükleer Programından Vazgeçmeli

ABD, Kuzey Kore'den nükleer ve füze programlarından vazgeçmesini istedi.

ABD, Kuzey Kore'den nükleer ve füze programlarından vazgeçmesini istedi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve ABD Başkanı Trump'ın, Vietnam'ın başkente Hanoi'deki ikinci gün görüşmeleri, nükleer konusundaki anlaşmazlık sebebiyle yarıda kesildi. Her iki lider de ikinci gün görüşmelere başlarken, ilişkilerini geliştirme ve nükleerden arınmada gelişme sağlamayı ümit ettiklerini söyledi. Kim, basına yaptığı açıklamada, nükleer silahlardan vazgeçmeye hazır olup olmadığı konusundaki bir soru üzerine "Eğer bunu yapmak istememiş olsaydım şimdi burada olmazdım" dedi. Kim, gazetecilerin soru sormaya devam etmesi üzerine, "Umarım bize konuşmak için biraz daha zaman verirsiniz. Bir dakika bile çok değerli" dedi. ABD Kuzey Kore'den nükleer programından ve füze programlarından vazgeçmesini isterken Kuzey Kore ABD'den Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerine sağladığı nükleer şemsiyesini kaldırmasını istiyor.



(İHA)

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