Trump'la görüşen Brezilya İletişim Sekreteri Wajngarten'e Covid-19 teşhisi kondu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'la görüşen Brezilya İletişim Sekreteri Wajngarten'e Covid-19 teşhisi kondu - Son Dakika Dünya

Trump'la görüşen Brezilya İletişim Sekreteri Wajngarten'e Covid-19 teşhisi kondu

6 saat önce

Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'e, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmenin ardından Covid-19 teşhisi kondu.

Trump'la görüşen Brezilya İletişim Sekreteri Wajngarten'e Covid-19 teşhisi kondu, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'e, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmenin ardından Covid-19 teşhisi kondu.


ABD'de yapılan temaslara Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birlikte katılan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten Başkan Trump'la da bir araya geldi. Wajngarten Başkan Trump'la çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:16 
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