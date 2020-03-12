Trump'la görüşen Brezilya İletişim Sekreteri Wajngarten'e Covid-19 teşhisi kondu

Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'e, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmenin ardından Covid-19 teşhisi kondu.



ABD'de yapılan temaslara Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birlikte katılan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten Başkan Trump'la da bir araya geldi. Wajngarten Başkan Trump'la çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.