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Trump'la görüşen Brezilya İletişim Sekreteri Wajngarten'e Covid-19 teşhisi kondu
6 saat önce
Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'e, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmenin ardından Covid-19 teşhisi kondu.
Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'e, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmenin ardından Covid-19 teşhisi kondu.
ABD'de yapılan temaslara Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birlikte katılan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten Başkan Trump'la da bir araya geldi. Wajngarten Başkan Trump'la çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:16
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