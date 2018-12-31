Son Dakika Haberleri: Trump'la Görüştükten Sonra Konuştu

Trump'la Görüştükten Sonra Konuştu

1 saat önce

ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donal Trump ile Suriye'den çekilme kararına ilişkin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İşleri akıllıca bir şekilde yavaşlatıyoruz" dedi.

Trump'la Görüştükten Sonra Konuştu, System.String[]
ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donal Trump ile Suriye'den çekilme kararına ilişkin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İşleri akıllıca bir şekilde yavaşlatıyoruz" dedi. ABD Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ile ABD Başkanı Donald Trump dün ABD'nin Suriye'den çekilme kararını görüştü. Karara muhalif yaklaşan ve büyük bir hata olarak gören Graham görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan bana garanti verdi. Bu işi bitirdiğinden emin olacak. Ayrıca DEAŞ'ı bitireceğine dair söz verdi. Sözünü tutacak" ifadelerini kullandı. Lindsey Graham, Donald Trump'ın ABD askerlerinin geri çekilmesini geciktirebileceğini ima etti. "İşleri akıllıca bir şekilde yavaşlatıyoruz" sözleri ile gecikmenin sinyalini veren Graham, "Başkanın amacına başarıyla ulaşmak için yeniden değerlendirmede bulunduğumuz bir duraklama noktasındayız" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:06 Kaynak: İHA

Suriye, Lindsey Graham, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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