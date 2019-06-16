Trump, Londra Belediye Başkanı Khan için 'ulusal bir utanç' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı bir kez daha Twitter hesabı üzerinden hedef alarak, Khan'ı "ulusal bir utanç" olarak niteledi ve İngiltere'nin başkentini mahvettiğini savundu.

Trump bu açıklamaları, Londra'da 24 saat içinde, toplam üç kişinin öldüğü ve üç kişinin de yaralandığı saldırılar sonrası yaptı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, bu çıkışa yanıt olarak, Trump'ın cinayete kurban giden insanları, belediye başkanına saldırmak için kullanması "tam anlamıyla korkunç" dedi.

İki isim arasında son olarak ABD Başkanı Trump'ın Londra ziyaretinde atışma yaşanmıştı. Trump, "Sadiq Khan tam bir zavallı" derken, Khan buna yanıt olarak "Bu gibi çocukça hakaretler ABD Başkanı'na yakışmıyor" mesajını vermişti.

Trump ne söyledi?

Trump'ın Sadiq Khan'ı hedef aldığı çıkışını, sağcı bir televizyon yorumcusu olan Katie Hopkins'in tweet'ini paylaşırken yaptı. Hopkins o tweet'inde Londra'yı kelime oyunu ile "Afganistan"a benzetiyordu.

ABD Başkanı, kendi paylaşımlarında ise Khan'ı isim vererek, "ulusal bir utanç" olarak niteledi ve Londra'nın yeni bir belediye başkanına ihtiyacı olduğunu iddia etti.

Sadiq Khan ise Trump'a direkt olarak yanıt vermedi.

Sözcüsü ise, "Belediye Başkanı'nın aklı şu anda kurbanların ailelerinde. Böyle tweetlere cevap vererek zamanını boşa harcamayacak" değerlendirmesini yaptı.

Sadiq Khan sonra yaptığı Twitter paylaşımında ise "Şiddet suçunun bu şehirde yeri yoktur, benim için Londralıların güvenliğinden daha öncelikli bir konu yoktur" dedi.

2018'de şu ana kadar 56 kişi öldürüldü

Londra polisi, beş ayrı saldırı olayıyla ilgili aralarında reşit olmayan kız ver erkeklerin de olduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Başkentin farklı noktalarında gerçekleşen saldırı olaylarında, 18, 19 ve 30'lu yaşlarında üç erkek hayatını kaybetti.

Bu yıl Londra'da şu ana kadar 56 kişi cinayete kurban gitti. Bu rakam geçen senenin tamamında 132 olarak kaydedildi.