Son Dakika Haberleri: Trump Londra'da protestocularını değil destekçilerini 'kalabalık' buldu
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Trump Londra'da protestocularını değil destekçilerini 'kalabalık' buldu

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Londra'da on binlerce kişi kendisini protesto etmesine rağmen 20'yi bulmayan destekçilerinin "asıl kalabalık" olduğunu söyledi.

Trump Londra'da protestocularını değil destekçilerini 'kalabalık' buldu, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Londra'da on binlerce kişi kendisini protesto etmesine rağmen 20'yi bulmayan destekçilerinin "asıl kalabalık" olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:13 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Londra, Ekonomi
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