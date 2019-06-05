Trump Londra'da protestocularını değil destekçilerini 'kalabalık' buldu
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Londra'da on binlerce kişi kendisini protesto etmesine rağmen 20'yi bulmayan destekçilerinin "asıl kalabalık" olduğunu söyledi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:13
Başkanı Trump
, Londra
'da on binlerce kişi kendisini protesto etmesine rağmen 20'yi bulmayan destekçilerinin "asıl kalabalık" olduğunu söyledi.
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