Trump, Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı - Son Dakika

Trump, Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı

6 saat önce

ABD Baskanı Donald Trump, Uluslararası 2019 Kolej Futbolu Şampiyonu Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı.

ABD Baskanı Donald Trump, Uluslararası 2019 Kolej Futbolu Şampiyonu Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı.

Trump, Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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