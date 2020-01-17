Trump, Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı - Son Dakika

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Trump, Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı
6 saat önce
ABD Baskanı Donald Trump, Uluslararası 2019 Kolej Futbolu Şampiyonu Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:44 Kaynak: AA
ABD Baskanı Donald Trump, Uluslararası 2019 Kolej Futbolu Şampiyonu Louisiana State Üniversitesi Tigers'ı, Beyaz Saray'da ağırladı.
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