Son Dakika Haberleri: Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca
Son Dakika Güncel Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca - Son Dakika

Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söyledi.

Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söyledi.

Trump, Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Trump, Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Türkiye de 'onun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde cevap verdi. NATO, büyük bir hizmette bulunuyor. Bu aynı zamanda ABD'ye karşı adaletsiz bir tutum. Çünkü ABD, kendi payına düşen bütçeyi ödüyor. Macro'nun 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması oldukça saygısızca." ifadelerini kullandı.

Trump, Macron'un açıklamasının ittifakın 28 üyesi açısından "çok nahoş" olduğunu kaydetti.

Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca." dedi.

"Vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil"

Trump, "NATO'ya Fransa'dan daha çok ihtiyacı olan başka bir ülke yok." diyerek, bu durumdaki Fransa'nın böyle bir açıklama yapmasının ise çok tehlikeli olduğunu söyledi.

"Fransa'nın parçalanmakta olduğunu gördüğünü" belirten Trump, "Bakıyorum ve herkesten daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu ve parçalanmakta olduğunu görüyorum. Bu yüzden biraz şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fransa'nın küresel internet devlerini vergilendirme girişimine ilişkin "Fransa'nın, Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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