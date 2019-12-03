Son Dakika Haberleri: Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) Türkiye de 'Macron'un kendi beyin...
Son Dakika Güncel Trump: '(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) Türkiye de 'Macron'un kendi beyin... - Son Dakika

Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) Türkiye de 'Macron'un kendi beyin...

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Trump: (Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) Türkiye de 'Macron'un kendi beyin...

Amerika Birleşik Devletleri, Jens Stoltenberg, Donald Trump, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:09 Kaynak: AA
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