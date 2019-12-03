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Trump: "(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) Türkiye de 'Macron'un kendi beyin...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:09 Kaynak: AA
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